Brad Pitt accusa Angelina Jolie: ha venduto la tenuta vinicola per "infliggergli danni" come rappresaglia

Secondo l'attore l'ex moglie avrebbe venduto la sua metà dell'amata azienda vinicola francese Miraval all'oligarca russo con "intenzioni velenose" e "tattiche commerciali studiate" per "infliggergli danni" come rappresaglia per la lotta per l'affidamento dei loro figli.

Secondo i documenti depositati dagli avvocati di Pitt in tribunale e ottenuti da HollywoodLife e DailyMail, Angelina avrebbe progettato segretamente la vendita della sua quota di partecipazione nella vigna francese col piano ben preciso di assumere il controllo completo dell'azienda vinicola Chateau Miraval da molti milioni di dollari.

L'attrice ha fatto l'accordo con una società gestita da Yuri Shefler, proprietario dell'azienda che produce la vodka russa Stolichnaya, ribattezzata Stoli, la quale dopo aver compiuto "disperati tentativi di dissociarsi dal regime di Putin è ora una massiccia responsabilità internazionale", affermano i giornali, citando l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin. "La Stolichnaya è stata oggetto di boicottaggi in tutto il mondo".

Nei documenti presentati in tribunale si parla di "un’acquisizione ostile”, che "destabilizza e offusca la reputazione del marchio associandolo a Shefler".

Il castello del sud della Francia, dove la coppia si è sposata nel 2014, è diventata la "passione" di Pitt e sotto la sua guida è diventato uno dei produttori di vino rosato più apprezzati al mondo. Ma nell'ottobre 2021, Jolie "ha preteso" di vendere la sua partecipazione contestualmente alla sentenza provvisoria di un giudice che concedeva a Pitt l'affidamento del 50/50 nell'aspra battaglia della coppia per l'affidamento dei loro cinque figli minori dell'epoca.

"Jolie era livida e vendicativa" si legge nei documenti.

"La Jolie ha perseguito e poi consumato la presunta vendita in segreto, tenendo di proposito all'oscuro Pitt e violando consapevolmente i diritti contrattuali dell'ex marito", affermano gli avvocati di Brad: "Sapeva che Shefler e i suoi affiliati avrebbero cercato di controllare l'attività che Pitt aveva costruito e di minare l'investimento in Miraval", continua la dichiarazione. "E proprio come aveva immaginato Jolie, questo è esattamente ciò che Shefler ha fatto."

"In violazione dell'accordo tra le parti, Jolie ha cercato di costringere Pitt a collaborare con uno sconosciuto, e peggio ancora, uno sconosciuto con associazioni e intenzioni velenose", continuano i documenti, sostenendo anche che la vendita viola l'accordo che la coppia ha fatto al l'inizio della loro partnership nella tenuta di 1000 acri.

“Pitt e Jolie hanno acquistato il castello come casa da condividere con i loro figli e il vigneto come azienda di famiglia. Hanno convenuto che non avrebbero mai venduto i loro rispettivi interessi in Miraval senza il consenso dell’altro.

Angelina ha chiesto il divorzio da Brad nel 2016 dopo oltre un decennio insieme, citando differenze inconciliabili. In un'intervista a Vogue India lo scorso giugno, Angelina si è aperta sulla rottura, spiegando che la decisione è stata per il "benessere" dei suoi figli. "È stata la decisione giusta", ha detto. “Continuo a concentrarmi sulla loro guarigione. Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i bambini vedono bugie su se stessi nei media, ma ricordo loro che conoscono la propria verità e la propria mente. In effetti, sono sei giovani molto coraggiosi, molto forti”.