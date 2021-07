Angelina Jolie porta Brad Pitt di nuovo in tribunale, stavolta per il vino

Sembrano così lontani i tempi in cui Brad Pitt e Angelina Jolie formavano una delle coppie più ammirate di Hollywood! A tre anni dall'annuncio della separazione, i motivi di lite tra loro sembrano non finire mai. Dopo essersi fatti la guerra in tribunale per l'affido dei sei figli, ora sono di nuovo pronti a darsi battaglia davanti al giudice. Stavolta per il vino. Lei vorrebbe disfarsi delle sue quote dell'azienda che possiedono a metà in Provenza, lui non vuole saperne di dare il consenso.

Ai tempi del loro amore, Brad e Angelina avevano acquistato la tenuta di Château Miraval, nel Sud della Francia e fondato un'azienda vinicola con lo stesso nome. Anche dopo il divorzio, su questo fronte tra i due attori sembrava non esserci problemi, almeno fino ad ora.

Leggi Anche Brad Pitt ottiene l'affidamento congiunto dei figli



Secondo quanto riportato dal network americano Fox News, la Jolie sarebbe intenzionata a vendere il suo 50% delle quote azionarie (che possiede attraverso una società con sede legale in Lussemburgo, la Nouvel Llc) perché "non ha più nessun senso essere in affari con lui dopo quello che è successo" e non vuole più essere "il socio ignorato". Per farlo però ha bisogno del nulla osta di Pitt (proprietario dell'altra metà delle quote Mondo Bongo Llc). Ma lui non ha alcuna intenzione di cedere, forte del fatto che esiste un ordine restrittivo temporaneo su tutti i beni della coppia, bloccati fino alla fine della vertenza.

Brad Pitt e le sue due ex "storiche", con chi lo preferisci: Angelina o Jen? 1 di 27 agenzia 2 di 27 agenzia 3 di 27 agenzia 4 di 27 agenzia 5 di 27 -afp 6 di 27 -afp 7 di 27 agenzia 8 di 27 agenzia 9 di 27 agenzia 10 di 27 agenzia 11 di 27 agenzia 12 di 27 -afp 13 di 27 ansa 14 di 27 lapresse 15 di 27 Chi 16 di 27 ansa 17 di 27 ansa 18 di 27 19 di 27 IPA 20 di 27 IPA 21 di 27 IPA 22 di 27 IPA 23 di 27 IPA 24 di 27 IPA 25 di 27 IPA 26 di 27 IPA 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Insomma, il braccio di ferro è iniziato. Dal suo lato Brad non è disposto a mollare di un millimetro, mentre Angelina preme e ha già fatto domanda a un giudice di Los Angeles per sospendere le limitazioni per il tempo della firma. Perché tanta fretta? C'è già un acquirente disposto a comprare e in questi casi, è risaputo, il tempo è denaro. Peccato che tutto dipenda dalle decisioni di Pitt, che non sembra per nulla intenzionato a facilitare le cose alla sua ex...

Potrebbe interessarti anche: