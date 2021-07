Angelina Jolie a cena con The Weeknd, nuova coppia?

Tgcom24

Cena romantica o di lavoro? E' ancora troppo presto per dirlo, di sicuro Angelina Jolie e The Weeknd sono usciti allo scoperto. L'attrice e il cantante si sono dati appuntamento in un famoso ristorante italiano di Los Angeles, e naturalmente sono stati subito pizzicati dai paparazzi. C'è chi è pronto a giurare che si tratti di nuova coppia, d'altronde sono entrambi single...