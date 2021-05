Angelina Jolie coperta di api contro il rischio di estinzione

In occasione della giornata mondiale delle api Angelina Jolie ha posato ricoperta di api vere anche sul viso per il "National Geographic". L'attrice premio Oscar e ambasciatrice presso l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati lo ha fatto per sensibilizzare l'opinione pubblica contro il rischio estinzione.

"Stiamo perdendo le api e alcune specie sono estinte o si estingueranno e questo è il modo per proteggerle...", spiega la Jolie.

Angelina parteciparà all'iniziativa dell'Unesco per imparare a diventare apicultrice: "So che sembra che ora sto lavorando con le api ma per me le api, l'impollinazione, il rispetto dell'ambiente, sono tutti connessi al sostentamento delle donne e agli sfollamenti per i cambiamenti climatici".

