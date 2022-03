Oscar 2022, bollicine per la cerimonia: si brinderà con lo champagne di Brad Pitt

Nell'edizione 2021, tra le bottiglie protagoniste dei vari brindisi ci sono state oltre a quelle dello storico sponsor dello Champagne degli Oscar, Piper-Heidsieck, anche due vini, uno Chardonnay e un Cabernet Sauvignon, prodotti dal regista Francis Ford Coppola nella contea di Sonoma in California.

Nel 2020, proprio l’anno in cui vinse l’Oscar come miglior attore non protagonista per "C’era una volta a... Hollywood", Brad Pitt ha fondato la sua maison di Champagne in partnership con due famiglie di produttori, i Perrin (tra i nomi più importanti del vino di Francia e tra le 12 famiglie della Primum Familiae Vini) e i Péters. Il rosè Fleur de Miraval è arrivato sul mercato il 15 ottobre di quell'anno. A People l'attore aveva raccontato: "Per me lo Champagne evoca sentimenti di festa, qualità, prestigio e lusso. Ma lo Champagne rosé è ancora relativamente sconosciuto. Forte del nostro successo con Miraval in Provenza, volevo che provassimo a creare il marchio per eccellenza di Champagne rosè, concentrando tutti i nostri sforzi su questo unico colore. Il risultato è spettacolare, ne sono molto orgoglioso".

Leggi Anche Brad Pitt denuncia Angelina Jolie per aver venduto la sua parte di vigneti ad un oligarca russo

Nel 2008 insieme ad Angelina Jolie, Brad Pitt aveva acquistato la proprietà Chateau Miraval in Provenza, e i due avevano iniziato a produrre dei rosè insieme all’enologo Marc Perrin. E proprio lì si sono anche sposati nel 2014. E intanto dopo il divorzio, in un rincorrersi di guerre fratricide tra l'ex coppia di Hollywood, l'attore ha recentemente denunciato l'ex moglie dopo aver scoperto che ha venduto la sua parte della tenuta a un miliardario russo Yuri Shefler. La coppia aveva precedentemente concordato che nessuno dei due avrebbe potuto vendere la propria quota di partecipazione nell'azienda senza il consenso dell'altro.

Brad Pitt splendido 56enne IPA 1 di 19 IPA 2 di 19 IPA 3 di 19 IPA 4 di 19 IPA 5 di 19 IPA 6 di 19 IPA 7 di 19 IPA 8 di 19 IPA 9 di 19 IPA 10 di 19 IPA 11 di 19 IPA 12 di 19 IPA 13 di 19 IPA 14 di 19 IPA 15 di 19 IPA 16 di 19 IPA 17 di 19 IPA 18 di 19 IPA 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: