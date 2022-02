Oscar 2022, nomination per "E' stata la mano di Dio" di Sorrentino

"Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l'ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre", ha commentato a caldo Sorrentino. Il suo nono film dovrà vedersela con il giapponese "Drive my car", il danese "Flee", "Lunana - A Yak in the Classroom" (Buthan) e il norvegese "La persona peggiore del mondo". Nella categoria, il film da battere è sicuramente "Drive My Car", che dopo aver vinto ai Golden Globe, ha sorpreso tutti ottenendo anche le candidature come miglior sceneggiatura e miglior regia.

LE NOMINATION - "Il potere del cane" guida le candidature con 12 nomination. La storia di maschilismo tossico diretto da Jane Campion tratto dal romanzo di Thomas Savage ha sbaragliato la concorrenza. La regista premio Oscar per "Lezioni di piano" nel 1994, con questa nomination, è la prima donna a essere candidata per due volte in questa categoria. Ma tutto il cast è stato candidato: Benedict Cumberbatch come miglior attore protagonista, Kirsten Dunst come miglior attrice non protagonista, Jesse Plemonse e Kodi Smitt-McPhee come attori non protagonisti.

ALTRI ITALIANI - Per l'Italia altre due candidature, Massimo Cantini Parrini per i costumi di "Cyrano" e il film animato Disney/Pixar "Luca" del regista Enrico Casarosa.

Ecco le nomination dei principali premi:

MIGLIOR FILM

Belfast

Coda

Don't Look Up

Drive My Car

Dune

Una famiglia vincente - King Richard

Licorice Pizza

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley

Il potere del cane

West Side Story



MIGLIOR REGIA

Kenneth Branagh per Belfast

Ryusuke Hamaguchi per Drive My Car

Paul Thomas Anderson per Licorice Pizza

Jane Campion per Il potere del cane

Steven Spielberg per West Side Story

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman per The Lost Daughter

Penelope Cruz per Madres Paralelas

Nicole Kidman per Being the Ricardos

Kirsten Stewart per Spencer

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Javier Bardem per Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch per Il potere del cane

Andrew Garfield per Tick, Tick... Boom

Will Smith per Una famiglia vincente - King Richard

Denzel Washington per The Tragedy of Macbeth

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Ciaran Hinds per Belfast

Troy Kotsur per Coda

Jesse Plemons per Il potere del cane

J.K. Simmons per Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee per Il potere del cane

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Jesse Buckley in La figlia oscura

Ariana DeBose in West Side Story

Jusy Dench in Belfast

Kirsten Dusnet in Il potere del cane

Aunjanue Ellis in Una Famiglia vincente - King Richard

MIGLIOR SCENEGGIATURA

Belfast

Don't Look Up

Una famiglia vincente - King Richard

Licorice Pizza

La persona peggiore del mondo



MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Coda

Drive My Car

Dune

La figlia oscura

Il potere del cane



MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Drive My Car

Flee

È stata la mano di Dio

Lunana: a Yak in the Classroom

La persona peggiore del mondo

MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE

Encanto

Flee

Luca

I Mitchell contro le macchine

Raya e l'ultimo drago

"E' stata la mano di Dio", le immagini del film di Sorrentino Ansa 1 di 12 Ansa 2 di 12 Ansa 3 di 12 Ansa 4 di 12 Ansa 5 di 12 Ansa 6 di 12 Ansa 7 di 12 Ansa 8 di 12 Ansa 9 di 12 Ansa 10 di 12 Ansa 11 di 12 Ansa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: