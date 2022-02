Oscar 2022, per la prima volta un trio di donne presenterà la cerimonia... e ci sarà da ridere

L'indiscrezione è stata rivelata da Hollywood Reporter e Variety , ma la notizia sarà ufficializzata il 15 febbraio durante la trasmissione 'Good Morning America' in onda su Abc, il network che trasmetterà la cerimonia. E' la prima volta che un trio di donne viene scelto per condurre lo show per l'assegnazione degli Oscar. E che donne! Il loro curriculum cinematografico di attrici comiche parla chiaro ed è certo che umorismo e risate non mancheranno.

L'ultima volta che tre presentatori si sono alternati sul palco risale a 35 anni fa mentre negli ultimi tre anni lo show è rimasto senza alcun conduttore. La cerimonia, che assegna i premi più importanti del cinema, si terrà il prossimo 27 marzo al Dolby Theater di Los Angeles, è sarà prodotta da Will Packer e diretta da Glenn Weiss.



Dopo la debacle dello scorso anno, quando lo show ha segnato un record di ascolti in negativo, per questa nuova edizione, che finalmente torna in presenza, si spera anche di poter vedere in faccia i partecipanti. Sembra infatti che, se le disposizioni del governatore della California Gavin Newsom verranno confermate, non ci sarà l'obbligo della mascherina e bisognerà solo dimostrare con un test di essere negativi al Covid.



L'Academy ha inoltre introdotto un'altra novità tutta social. A partire da lunedì i fan potranno votare su Twitter i loro film preferiti usciti nel 2021, anche quelli che non hanno ricevuto una nomination. Il film più votato entro il 3 marzo verrà citato durante la cerimonia di premiazione.