Razzie Awards 2022, da Jared Leto a Ben Affleck in nomination: il gotha di Hollywood tra i peggiori dell'anno

Si avvicinano gli Oscar 2022 , ma anche i Razzie Awards , che premiano i peggiori film e interpreti dell'anno. Sono state diramate le nomination della 42esima edizione che coinvolgono nomi altisonanti del mondo cinematografico hollywoodiano come Jared Leto o Ben Affleck , fino a Bruce Willis . I film più nominati sono stati "Diana: The Musical" con 9 candidature, seguito da "La donna alla finestra" con 5 e "Space Jam: New Legends" con 4. La premiazione si terrà la notte prima degli Oscar, sabato 26 marzo.

Tra i protagonisti dei divertenti Golden Raspberry Awards c'è sicuramente Jared Leto impegnato in due categorie: come peggior attore non protagonista e per la peggiore coppia, in abbinamento al suo accento italiano o alla sua "faccia di lattice da 17 libbre" per il ruolo di Paolo Gucci in "House of Gucci". Anche Ben Affleck è candidato a peggior attore non protagonista, per la sua parte in "The Last Duel".





Da segnalare la doppia candidatura sia per Amy Adams per "La donna alla finestra" e per "Caro Evan Hansen" che per LeBron James, mentre per Bruce Willis la giuria ha istituito una nuova categoria speciale: tutta l'annata cinematografica 2021 che ha visto l'attore impegnato in otto film, "American Siege", "Apex", "Cosmic Sin", "Deadlock", "Fortress", "Out of Death", "Survive the Game" e "Midnight in the Switchgrass".

Le nomination:

PEGGIOR FILM

Diana the Musical

Infinite

Karen

Space Jam: A New Legacy

The Woman in the Window

PEGGIOR ATTORE

Scott Eastwood / Dangerous

Roe Hartrampf (As Prince Charles) Diana the Musical

LeBron James / Space Jam: A New Legacy

Ben Platt / Dear Evan Hansen

Mark Wahlberg / Infinite

PEGGIORE ATTRICE

Amy Adams / The Woman in the Window

Jeanna de Waal / Diana the Musical

Megan Fox / Midnight in the Switchgrass

Taryn Manning / Karen

Ruby Rose / Vanquish

PEGGIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Amy Adams / Dear Evan Hansen

Sophie Cookson / Infinite

Erin Davie (As Camilla) Diana the Musical

Judy Kaye (As BOTH Queen Elizabeth & Barbara Cartland) Diana the Musical

Taryn Manning / Every Last One of Them

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Ben Affleck / The Last Duel

Nick Cannon / The Misfits

Mel Gibson / Dangerous

Gareth Keegan (As James Hewitt, the Muscle-Bound Horse Trainer) Diana the Musical

Jared Leto / House of Gucci

