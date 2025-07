Fedez ufficializza la storia con Giulia Honegger, i primi scatti social

"Bro, you just posted cringe" (Bro, hai appena postato qualcosa di cringe) si legge nel primo scatto social che raffigura Fedez e Giulia Honegger insieme. Lei appoggia il viso sulla spalla del rapper e insieme guardano l'obiettivo dello smartphone, con il filtro di un cuore fatto con le mani. Insomma sono una coppia che non ha più voglia di nascondersi. In un video si vede la ragazza in bikini che gioca con un videogioco e accanto il braccio tatuato del rapper.