Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
La dedica alla fidanzata

Fedez sempre più innamorato di Giulia Honegger, le foto intime

“Se smetti di inseguire smetti anche di scappare” scrive il rapper

02 Set 2025 - 11:16
1 di 19
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Fedez è innamorato perso di Giulia Honegger: il rapper sui social pubblica gli scatti più teneri e intimi tra baci, abbracci e coccole e scrive una dolce dedica per il compleanno della fidanzata. “Se smetti di inseguire smetti anche di scappare” è la didascalia a corredo di una bellissima carrellata di immagini che lo ritraggono insieme a Giulia. La coppia ha ufficializzato la storia a inizio agosto.

Leggi anche

Per Fedez e Giulia è l'ora del primo bacio ufficiale via social

Fedez ha voltato pagina. Sono lontani i tempi di Chiara Ferragni, ora non c’è più spazio nemmeno per le polemiche e le battutine social. Ora il rapper ha occhi solo per la sua Giulia Honegger, la giovane di cui si è perdutamente innamorato durante l’estate e per cui sbandiera tutto il suo amore sui social. Per il compleanno della ragazza, il rapper ha festeggiato con una torta ai frutti di bosco e ha scelto le foto più tenere scattate al mare tra la Sardegna e la Costa Azzurra.

Leggi anche

Fedez fa le presentazioni in famiglia: le foto al mare con fidanzata e figli

Fedez e Giulia Honegger hanno ufficializzato la loro storia d’amore con un bacio social.  Se prima erano arrivate le foto paparazzate pubblicate da "Chi" e poi i primi scatti social insieme, ad agosto è stato lo stesso Fedez a postare una foto di un bacio tra lui e Giulia. Poi è stata la volta delle presentazioni famiglia: i paparazzi hanno fotografato Fedez insieme alla nuova fidanzata e ai figli di lui, Leone e Vittoria. Sul fronte Ferragni, c’è da dire che Chiara sta Giovanni Tronchetti Provera e il divorzio da Fedez è stato firmato: affido condiviso dei bambini.
 

Leggi anche

Fedez, fuga romantica in Costa Azzurra con Giulia Honegger

Fedez, le foto delle vacanze e del bacio con Giulia Honegger

1 di 9
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Ti potrebbe interessare

fedez
giulia honegger
gossip

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema