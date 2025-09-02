Fedez sempre più innamorato di Giulia Honegger, le foto intime

© Tgcom24
© Tgcom24
“Se smetti di inseguire smetti anche di scappare” scrive il rapper
© Tgcom24
© Tgcom24
Fedez è innamorato perso di Giulia Honegger: il rapper sui social pubblica gli scatti più teneri e intimi tra baci, abbracci e coccole e scrive una dolce dedica per il compleanno della fidanzata. “Se smetti di inseguire smetti anche di scappare” è la didascalia a corredo di una bellissima carrellata di immagini che lo ritraggono insieme a Giulia. La coppia ha ufficializzato la storia a inizio agosto.
Fedez ha voltato pagina. Sono lontani i tempi di Chiara Ferragni, ora non c’è più spazio nemmeno per le polemiche e le battutine social. Ora il rapper ha occhi solo per la sua Giulia Honegger, la giovane di cui si è perdutamente innamorato durante l’estate e per cui sbandiera tutto il suo amore sui social. Per il compleanno della ragazza, il rapper ha festeggiato con una torta ai frutti di bosco e ha scelto le foto più tenere scattate al mare tra la Sardegna e la Costa Azzurra.
Fedez e Giulia Honegger hanno ufficializzato la loro storia d’amore con un bacio social. Se prima erano arrivate le foto paparazzate pubblicate da "Chi" e poi i primi scatti social insieme, ad agosto è stato lo stesso Fedez a postare una foto di un bacio tra lui e Giulia. Poi è stata la volta delle presentazioni famiglia: i paparazzi hanno fotografato Fedez insieme alla nuova fidanzata e ai figli di lui, Leone e Vittoria. Sul fronte Ferragni, c’è da dire che Chiara sta Giovanni Tronchetti Provera e il divorzio da Fedez è stato firmato: affido condiviso dei bambini.
Commenti (0)