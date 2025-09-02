Fedez sempre più innamorato di Giulia Honegger, le foto intime

Fedez ha voltato pagina. Sono lontani i tempi di Chiara Ferragni, ora non c’è più spazio nemmeno per le polemiche e le battutine social. Ora il rapper ha occhi solo per la sua Giulia Honegger, la giovane di cui si è perdutamente innamorato durante l’estate e per cui sbandiera tutto il suo amore sui social. Per il compleanno della ragazza, il rapper ha festeggiato con una torta ai frutti di bosco e ha scelto le foto più tenere scattate al mare tra la Sardegna e la Costa Azzurra.