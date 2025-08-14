Fedez, fuga romantica in Costa Azzurra con Giulia Honegger

Fedez e Giulia Honegger in Costa Azzurra
Il rapper sarà protagonista di alcune serate in discoteca nella Francia del sud. E intanto appare felice accanto alla nuova fidanzata
Fedez è in Costa Azzurra per un dj set a Montecarlo, presso il Twiga dell'amico Leonardo Del Vecchio. In attesa della serata è stato paparazzato da Chi che ha pubblicato alcuni scatti che lo vedono inseparabile da Giulia Honegger tra baci e abbracci a bordo piscina, mentre ridono e scherzano. Nelle foto esclusive del settimanale di Alfonso Signorini, il rapper appare felice accanto alla nuova fidanzata, dopo avere affrontato un periodo buio che ha descritto in "Battiti", canzone portata in gara a Sanremo 2025.
Arrivato in Francia dalla Costa Smeralda con un jet privato, Fedez è al sud della Francia per alcune serate in discoteca in cui sarà protagonista. Ovviamente con Giulia: con lei è tornato a sorridere e condivide momenti di vita.
I paparazzi del settimanale Chi avevano già fotografato il rapper insieme alla nuova fidanzata e ai figli di lui, Leone e Vittoria, che prima di andare a Ibiza con Chiara Ferragni hanno trascorso qualche giorno in Sardegna a casa di papà. Fedez ha anche deciso di presentare Giulia Honegger ai suoi figli, un passo importante che testimonia quanto la relazione stia prendendo una piega stabile e significativa. Le immagini di Chi mostravano una famiglia allargata serena. Per la loro prima foto insieme, Federico aveva scelto di condividere un bacio di coppia aggiungendo la didascalia: “Non può piovere per sempre”.
Giulia Honegger, 29 anni, ha conquistato il cuore di Fedez. La relazione tra i due è sbocciata poco alla volta, ma le ultime immagini del bacio social parlano chiaro: è nata una nuova coppia sotto il sole dell’estate 2025. E queste vacanze estive potrebbero segnare un vero e proprio nuovo inizio per Fedez.
