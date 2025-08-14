Fedez, fuga romantica in Costa Azzurra con Giulia Honegger

I paparazzi del settimanale Chi avevano già fotografato il rapper insieme alla nuova fidanzata e ai figli di lui, Leone e Vittoria, che prima di andare a Ibiza con Chiara Ferragni hanno trascorso qualche giorno in Sardegna a casa di papà. Fedez ha anche deciso di presentare Giulia Honegger ai suoi figli, un passo importante che testimonia quanto la relazione stia prendendo una piega stabile e significativa. Le immagini di Chi mostravano una famiglia allargata serena. Per la loro prima foto insieme, Federico aveva scelto di condividere un bacio di coppia aggiungendo la didascalia: “Non può piovere per sempre”.