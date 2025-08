Morta Alessandra Balocco, presidente dell’azienda dolciaria: un altro lutto per la sfortunata dinastia

Alessandra Balocco, terza generazione del gruppo fondato nel 1927 da Francesco Antonio, aveva assunto il ruolo di presidente e amministratore delegato nell'ottobre 2022, pochi mesi dopo la scomparsa del padre Aldo e del fratello Alberto, deceduti entrambi nell'estate dello stesso anno. Aldo morì a 91 anni, mentre Alberto fu colpito da un fulmine durante un'escursione in mountain bike sulle montagne della Val Chisone. In molti hanno descritto il biennio 2022–2025 come una "tempesta perfetta" per la famiglia e l'azienda. Alessandra stessa ha raccontato il forte dolore per la perdita del fratello e la responsabilità di portare avanti l'eredità con serietà e impegno. "Il dolore è enorme ma non posso cedere, lo devo ad Alberto e a chi lavora con noi", disse a La Stampa nel novembre 2022.