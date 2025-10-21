Il rapper ne parla nel suo primo libro "L'acqua è più profonda di come sembra da sopra"
Fedez racconta senza filtri la sua storia in un libro-confessione edito da Mondadori "L'acqua è più profonda di come sembra da sopra". Il rapper di Rozzano ha annunciato il progetto con un post condiviso su Instagram in cui ha mostrato la copertina del volume: un primo piano del suo volto, scomposto in frammenti. E non poteva mancare una parte dedicata al rapporto con Chiara Ferragni. "Le nostre differenze emergevano come iceberg pronte a far affondare la nave... Durante il matrimonio ho frequentato figure insopportabili. Una confezione bellissima che puzzava di marcio", si legge nelle anticipazioni.
"Durante il matrimonio - si legge nel libro - ho subito, per osmosi, le frequentazioni di mia moglie. Avevo accettato passivamente di stare a quel tipo di pensiero lì, di accettare l’architetto superfancy di Milano, quello della moda iperinserito e un’altra serie di figure insopportabili. Una confezione bellissima. Ma dentro, per me, puzzavano tutti. Preferisco frequentare uno che vedi subito quanto fa schifo, piuttosto che un pacchetto stupendo di cui però a poco a poco ti accorgi che puzza di marcio. Meglio chi si presenta per quello che è, piuttosto che per quello che dovrebbe essere".
Il rapper parla anche dell'azienda della moglie: "La vedevo come il Rotary Club, e di conseguenza trattavo tutti come tratto gli snob. Ovvero peggio di come loro trattano gli altri. Trovavo tante cose patetiche. Oggi, se mi invitano a una cena parlo con la gente: sono una persona più o meno normale. All’epoca stavo tutto il tempo a fissare il cellulare. Non li guardavo nemmeno in faccia. Li trovavo insopportabilmente noiosi. Convintissimi in modo immotivato. Dopo sette anni di pettegolezzi del mondo della moda, chi va a letto con chi, il designer che viene licenziato… alla fine davvero non ne potevo più".
Il libro, racconta Fedez, è nato dopo "Battito", il brano portato sul palco del Festival di Sanremo: "Non è una scelta, e quando ci arrivi non puoi ignorare più niente. Emozioni. Responsabilità. Verità. È lì che ho scritto Battito. È stato il momento chiave. Attraverso la scrittura ho capito che gli errori che non affronti tornano sempre, finché non li cogli davvero. Analizzare e rimettere in ordine quello che sembrava caotico è stato come iniziare a respirare per la prima volta sott’acqua".