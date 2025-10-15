Fedez compie 36 anni, festa anticipata a Disneyland Paris

Fedez compie 36 anni il 15 ottobre, ma lo scorso weekend è volato a Parigi per festeggiare in anticipo con la fidanzata Giulia Honegger e i figli Leone e Vittoria, avuti da Chiara Ferragni. A Disneyland il rapper si è divertito tra immagini di baci con la compagna e giochi a spasso con i bambini. Sui social un paio di scatti, giusto perché da poco ha annunciato di non voler più scrivere sui social e lasciare che a parlare sia soltanto la sua musica.