People
Con Leone e Vittoria

Fedez compie 36 anni, festa anticipata a Disneyland Paris

Il rapper è volato in Francia lo scorso weekend con i figli e la fidanzata

15 Ott 2025 - 10:45
1 di 9
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Fedez compie 36 anni il 15 ottobre, ma lo scorso weekend è volato a Parigi per festeggiare in anticipo con la fidanzata Giulia Honegger e i figli Leone e Vittoria, avuti da Chiara Ferragni. A Disneyland il rapper si è divertito tra immagini di baci con la compagna e giochi a spasso con i bambini. Sui social un paio di scatti, giusto perché da poco ha annunciato di non voler più scrivere sui social e lasciare che a parlare sia soltanto la sua musica.

Le foto della famiglia allargata a Disneyland

  Il settimanale “Chi” pubblica le immagini del viaggio in Francia di Fedez con Giulia Honegger e i figli Leone e Vittoria. Il rapper indossa un cappellino con un dinosauro verde di peluche: se schiacci le estremità le zampe si muovono. Leone tiene tra le mani una spada laser giocattolo e indossa una felpa a tema con disegnato Topolino, mentre Vittoria quella di Minnie. Anche Giulia segue la tendenza e porta sulle spalle uno zaino di Disneyland. E’ la prima vacanza da famiglia allargata per il quartetto e si muovono per il parco divertendosi sulle attrazioni, girando per i negozi di gadget e godendosi la parata. Anche sui social Fedez documenta in un paio di scatti il tour: un’immagine con Giulia mentre si baciano e il castello della Bella Addormentata fa da sfondo e una dei bambini durante lo spettacolo serale di luci e suoni.

Gli auguri della fidanzata Giulia Honegger

  Il 15 ottobre è il giorno del compleanno di Fedez, e tra gli auguri ricevuti uno non passa certo inosservato. E’ quello della fidanzata Giulia Honegger. La giovane stilista e imprenditrice milanese ha dedicato al rapper un messaggio affettuoso e ironico su Instagram, diventato virale in pochissime ore. Nella sua Instagram story, Giulia ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme a Fedez: i due sorridono complici, mostrando tutta la loro sintonia. A rendere il post ancora più iconico, una scritta seguita da una cascata di cuori e dall'emoji della torta di compleanno. Un messaggio che rispecchia perfettamente il linguaggio giocoso della coppia.

Fedez sempre più innamorato di Giulia Honegger, le foto intime

1 di 19
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

