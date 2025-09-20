Con eleganza Fedez ha chiuso le polemiche scoppiate nei giorni scorsi a causa di una barra rap di una sua nuova canzone anticipata in parte su Instagram in cui dice che "l'italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner, purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler". "Ho scritto una nuova canzone, 'Tutto al contrario', ma è successo un putiferio", ha spiegato. "Mi assumo tutte le responsabilità, volevo preparare qualcosa di scritto ma è meglio parlarne direttamente con voi. È un brano dove io volevo portare all'esasperazione diversi concetti, ad esempio paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo. Non sono riuscito a spiegarmi, l'unica cosa che posso fare è chiedere scusa". Pur senza citarlo, è chiaro il riferimento al tennista italiano per quel parallelo che ha portato un consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Bolzano a denunciare Fedez in base all'articolo 604-bis del codice penale che punisce la propaganda e l'istigazione all'odio razziale.