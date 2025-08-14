Fedez contro tutti: da Tony Effe a Elodie

L'estate di Fedez continua a regalare polemiche e gossip. Dopo il presunto flirt con la collega Clara, la fuga d'amore in Costa Azzurra con Greta Honegger e la discussa presenza alla festa dello stoccafisso in Calabria; ora il rapper milanese è tornato protagonista con la sua esibizione al Red Valley Festival. Fedez è volato in Sardegna per cantare e ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.