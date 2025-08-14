Fedez contro tutti: da Tony Effe a Elodie

Fedez e Giulia Honegger in Costa Azzurra
© Chi
© Chi
Il rapper dal palco del Red Valley Festival di Olbia ha attaccato i colleghi
© IPA
L'estate di Fedez continua a regalare polemiche e gossip. Dopo il presunto flirt con la collega Clara, la fuga d'amore in Costa Azzurra con Greta Honegger e la discussa presenza alla festa dello stoccafisso in Calabria; ora il rapper milanese è tornato protagonista con la sua esibizione al Red Valley Festival. Fedez è volato in Sardegna per cantare e ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.
Fedez ha infatti sorpreso il pubblico proponendo live un riadattamento del suo brano "Tutto il contrario"."Probabilmente domani mi pentirò di questa cosa", ha scherzato prima di iniziare. Durante l'esibizione ha infatti lanciato frecciate ai colleghi, aggiungendo altro materiale al suo dissing con Tony Effe.
© Chi
© Chi
Il festival, che si svolge da quattro anni a Olbia, ha visto la partecipazione di artisti come Max Pezzali, Salmo, Ghali, Anna, Lazza, Guè, Sfera Ebbasta e diversi DJ internazionali. I video condivisi sui social mostrano Fedez mentre dedica barre al veleno a tutti: "Gazzoli è il nuovo Pippo Baudo, il costume a carnevale lo chiedo ad Achille Lauro". Non ha risparmiato nemmeno Elodie ("A San Siro lo spin off di Chi l'ha visto?"), rivolgendo però il colpo più duro a Tony Effe: "A Sanremo sembrava Pavarotti, un po' come confondere i bocch...i con i succhiotti".
Fedez non ha nascosto nemmeno le sue fragilità e i fallimenti personali ("Quest'anno sono 36, il mio matrimonio come al concerto dei Coldplay") e ha chiuso con una battuta sull'europarlamentare Ilaria Salis: "Quest'anno Miss Italia lo vince Ilaria Salis. Ilaria ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare".
Commenti (0)