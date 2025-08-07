Fedez presenta la nuova fidanzata ai figli: quando è davvero il momento giusto per farlo?

Presentare il nuovo partner ai propri figli, dunque, è uno degli snodi più delicati della vita post-separazione. Richiede tempo, sensibilità e una buona dose di empatia. La regola d’oro è aspettare che la relazione sia stabile, che i figli abbiano superato la fase acuta della separazione e che ci sia dialogo, chiarezza e rispetto dei tempi emotivi di tutti. Non è una corsa contro il tempo. E' un percorso da fare con attenzione, perché in gioco non c’è solo la felicità del genitore, ma anche la sicurezza emotiva dei bambini.

