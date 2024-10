Coppia: amore, vuoi sposarmi (di nuovo)?

DIVORCE REGRET: CHE COS’È – Il divorzio per molte coppie segna un momento di liberazione, dopo anni di litigi e incomprensioni, ma spesso è vissuto come un lutto e come segnale di fallimento per non aver saputo dare continuità al proprio desiderio di amore, costruendo una vita a due stabile e duratura. La rottura del legame matrimoniale è sempre causa di sofferenza per molte persone, oltre ai due partner, ci sono i figli della coppia e gli altri familiari stretti, inevitabilmente coinvolti da questa tempesta affettiva. Eppure, non sempre le storie d’amore segnate da un divorzio si interrompono per sempre: esiste anzi un numero sorprendente di persone che, dopo essersi separata, sceglie di riprovarci e addirittura si sposa di nuovo con lo stesso partner. Alcune volte anche il secondo tentativo finisce male, ma in alcuni casi i due novelli sposi-bis dimostrano di aver tratto profitto dal periodo di separazione e riescono a costruire un legame sereno e duraturo. Come riferisce il quotidiano britannico The Guardian, si è cominciato a parlare di “divorce regret”, o “rimpianto dopo il divorzio”, dopo la recente vicenda del golfista nordirlandese Rory McIlroy, il quale, dopo essersi separato dalla moglie Erica, ha cambiato idea ed è clamorosamente tornato sui suoi passi. Altri esempi famosi sono quelli degli attori Elizabeth Taylor e Richard Burton, che si sposarono il 15 marzo 1964 e poi ancora il 10 ottobre 1975; di Elon Musk e dell’attrice britannica Talulah Riley, sposati dal 2010 al 2012 e di nuovo dal 2013 al 2016; per finire, più recentemente, con Jennifer Lopez e Ben Affleck, protagonisti di lunga love story nel 2002, di quasi 20 anni di vite separate e infine di un patinato matrimonio nel giugno 2022, durato due anni circa. Peccato che, in tutti questi casi, il secondo tentativo abbia avuto vita breve, concludendosi con una nuova rottura. Lasciarsi e poi riprovarci a distanza di qualche tempo non è un'esperienza solo dei Vip: il divorzio seguito dal ricongiungimento, nel Regno Unito, è più comune di quanto non si pensi: la percentuale delle coppie che si riconciliano dopo la separazione oscilla tra il 10 e il 15 per cento e, nel 6 per cento dei casi, si arriva a nuove nozze. Un divorziato su 10, inoltre, ammette di essersi pentito a un certo punto negli anni successivi alla rottura, ma non manca anche chi dichiara di provare, come unico rimpianto, di non aver deciso di divorziare prima.