Red Valley Festival, line up completata: a Olbia 4 giorni con rock, pop e urban

Il Red Valley Festival, l’evento più atteso dell’estate, si avvicina e le quattro serate all’Olbia Arena sono ormai alle porte per celebrare il decimo anniversario. Dal 13 al 16 agosto saranno tanti i nomi che animeranno le quattro serate nel segno del crossover. A quelli già annunciati si sono aggiunti quelli di Fast Animals & Slow Kids, Gaia, Il Pagante, M¥SS Keta, Shablo e molti altri. La nuova edizione è pronta a ospitare una line up ricca di artisti offrendo una manifestazione all’insegna della qualità musicale, dell’innovazione e della condivisione di momenti indimenticabili regalando al pubblico grandi performance, scenografie mozzafiato e un'atmosfera che sa unire la passione per la musica e il divertimento.