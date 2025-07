Nasce Vineyard Music Experience, primo boutique festival in Sardegna

Tra le guest internazionali spicca Samà Abdulhadi, artista palestinese che attraverso i suoi set energici e il suo attivismo ha dato voce alle rivendicazioni del suo popolo, diventando una delle figure più rilevanti della scena techno globale. Con lei, Adiel, artista italiana riconosciuta nel mondo, recentemente protagonista dei palchi più prestigiosi d’Europa, Francesco Del Garda, selezionatore rispettatissimo noto per l’incredibile profondità del suo bagaglio musicale, e Gerd Janson, dj e produttore tedesco fondatore della storica etichetta Running Back. Completano il cast delle guest Quest, mente dietro l’etichetta La Nota del Diablo e tra i nomi più richiesti del circuito underground internazionale, Tiga, figura chiave dell’elettronica mondiale, Mano Le Tough, dj e producer irlandese ma tedesco d’adozione, fondatore dell’etichetta Maeve, GNMR (alias Gianmaria Coccoluto), raffinato selezionatore molto richiesto all’estero, e Karnak on Acid, progetto presentato da uno dei suoi fondatori DER, dj romano noto per la sua meticolosa collezione musicale e per la co-creazione della label e party series omonima. Accanto a loro, una rappresentanza italiana solida e riconosciuta nel circuito europeo: Fabrizio Sala, co-fondatore del party Nozoo al Goa Club e mente di progetti come animae LTD, Luce Nuova e Movimento Sotterraneo; Philipp e Cole, resident del Tenax Club di Firenze e creatori del celebre day-time party Sunflower; Romano Alfieri, figura di riferimento del clubbing italiano che ha saputo coniugare alla carriera da dj anche un percorso d’eccellenza nella consulenza musicale e nella direzione artistica; Speaking Minds, producer con release su label come Correspondant, AEON, Watergate e Virgin Records; Iride, dj e producer cresciuta artisticamente al Goa Club di Roma, dove è diventata resident del progetto GoaUltrabeat.