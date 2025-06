Il Polifonic Festival si accende con Samuel e Venerus

Da nomi riconosciuti a livello mondiale ai talenti emergenti, la programmazione della settima edizione di Polifonic abbraccia l'intero spettro dell'elettronica e delle sue contaminazioni. Il festival porta nella Valle d'Itria il meglio della scena mondiale, valorizzando al contempo i protagonisti italiani: da Daniele Baldelli (figura chiave della scena disco italiana fin dagli anni '70), a Jolly Mare (DJ e polistrumentista noto per la sua miscela di Italo disco, library music e boogie); passando per Massimiliano Pagliara (apprezzato per il suo stile eclettico che fonde house, disco, electro e techno), e Adiel (DJ e producer celebre per i suoi set ipnotici e percussivi). A questi si aggiungono Simone De Kunovich (DJ e produttore che fonde musica e arti visive) e Quest (DJ noto per i suoi set che spaziano tra house e techno).