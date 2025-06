Ferrara Sotto le Stelle, da Ani DiFranco ai Tinariwen per la 29esima edizione

Oltre alle serate live nel Castello, Ferrara Sotto Le Stelle continua a far vivere la musica in nuovi periodi dell’anno e in nuovi spazi, contribuendo a valorizzare il territorio. Dopo il successo della scorsa stagione, i concerti ad Argenta (FE). Il primo appuntamento annunciato è martedì 17 giugno in Piazza Garibaldi con Whitemary, in una serata in collaborazione con CIDAS per la Giornata internazionale del Rifugiato. Non mancherà poi il consueto concerto di anteprima del festival di giornalismo Internazionale a Ferrara, a cui si aggiunge un ulteriore prezioso appuntamento autunnale: il concerto degli Swans lunedì 3 novembre in una nuova location, il Teatro Nuovo di Ferrara. L’iconica rock band americana dal sound intenso, ipnotico e viscerale presenta dal vivo il suo diciassettesimo album "Birthing", in uscita il 30 maggio, ultima incursione del gruppo in quei mondi sonori totalizzanti che li hanno caratterizzati per anni