La Prima Estate annuncia la line up del primo weekend: dagli Air ai Mogwai

Nella ricca line up troviamo i Kings of Leon, che torneranno dalle nostre parti per la prima volta dopo 8 anni per la loro unica data italiana del 2025. L'alternative rock band, che ha vinto tre Grammy Awards e venduto 20 milioni di album a livello globale, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con epiche esibizioni da headliner in festival come Glastonbury, Roskilde, Coachella e numerose edizioni di Lollapalooza. Ci sarà St. Vincent, la regina dell'indie rock americano, che da oltre vent'anni continua a confermarsi uno dei talenti più ipnotici, seducenti e camaleontici in circolazione. Unica data italiana anche per gli Air, il duo francese che ha coniato un inimitabile linguaggio electro-pop elegante e di grande suggestione; mentre dalla Scozia atterrano i Mogwai, che hanno da pochi giorni pubblicato il loro ultimo disco “The Bad Fire”.