Torna il Red Valley Festival, a Olbia tre giorni nel segno del crossover

Decima edizione per il Red Valley Festival. Dopo un 2024 con numeri da record in cui il festival ha ottenuto 118.175 presenze totali sulle quattro serate, oltre 50 artisti sul palco e altrettante ore di musica live, è stata presentata l'edizione 2025 del Festival crossover più grande d’Italia con un’edizione ancora più sorprendente. Prodotta e organizzata da Magma Events e Vivo Concerti con la partnership radiofonica di Radio 105, si terrà dal 13 al 16 agosto 2025 all'Olbia Arena di Olbia. Tra i protagonisti Salmo, Max Pezzali, Alan Walker, Anna, Lazza, Guè e tanti altri.