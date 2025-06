VENERDÌ 18 LUGLIO

CCCP - Fedeli Alla Linea

Dopo la mostra “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024”, dopo il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini”, le tre date all’Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto “CCCP in DDDR” e l’uscita dell’album inedito “Altro Che Nuovo Nuovo”, i CCCP-Fedeli alla linea - Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur - accompagnati dalla band composta da Luca Alfonso Rossi, Ezio Bonicelli, Simone Filippi, Simone Beneventi e Gabriele Genta, saliranno di nuovo sul palco dei principali festival italiani per un’"ultima chiamata". In Veneto l'unica ed esclusiva data si terrà al Piazzola Live Festival 2025



DOMENICA 20 LUGLIO

THE WHO

Ultimo tour e quindi occasione irripetibile per celebrare una band che ha cambiato la storia del rock e segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni.

A rendere il momento ancora più speciale, la pubblicazione, in contemporanea al tour, dell’album Live at The Oval 1971, inedita registrazione di uno dei concerti più memorabili della band, autentico tributo ai propri fan e sigillo di un lungo, indimenticabile viaggio. Nonostante le sfide nel corso degli anni, la band ha continuato a fare storia con una carriera che ha attraversato più di sei decenni. Con l’incredibile capacità di rimanere sempre attuali e di attirare nuove generazioni di fan, The Who si conferma come una delle leggende più longeve del panorama musicale mondiale, suoneranno a Piazzola Live Festival per il loro ultimo show in Italia!



MARTEDÌ 22 LUGLIO

BEN HARPER & The Innocent Criminals

Un'occasione straordinaria per vivere un’esperienza unica, in cui l'arte musicale si fonderà con la bellezza di una delle dimore storiche più affascinanti del Veneto. Conosciuto per il suo inconfondibile mix di rock, folk, soul e blues, Ben Harper ha saputo conquistare il cuore di milioni di fan in tutto il mondo grazie alla profondità e al coinvolgimento delle sue performance dal vivo. Ad accompagnarlo sul palco, la sua band storica, The Innocent Criminals, per una serata ricca di emozioni e grandi successi.



MERCOLEDÌ 23 LUGLIO

TEENAGE DREAM

Teenage Dream, la festa di tutti, è pronta a sbarcare in Veneto. "Ripassa le canzoni e le coreografie dei classici che ti hanno tenuto compagnia per tutta l’adolescenza, ti faremo perdere la voce, promesso". A Piazzola Live Festival andrà in scena il nuovo spettacolo per un evento che ha avuto un successo in tutto il bel paese!