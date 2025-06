Torna Porto Rubino, il festival itinerante tra i porti della Puglia

Il festival prenderà il via il 10 luglio a Peschici, che con le sue atmosfere suggestive ospiterà la prima tappa. Le note di artisti come Anna Carol, Clementino, Bluem, Gnut, Niccolò Fabi, Francesco Di Bella e Giorgio Poi in un’esclusiva performance in duo animeranno la serata, regalando al pubblico un evento unico. Ad aprire le danze sarà il duo RaestaVinvE.