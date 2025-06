Il Panorama Festival celebra l'elettronica a Lecce

Panorama Festival 2025 rafforza la propria identità come ecosistema culturale sostenibile e condiviso. Anche quest’anno, l’impegno ambientale prende forma attraverso azioni concrete: il progetto di riforestazione locale — realizzato in collaborazione con agronomi e cooperative agricole — prosegue con la piantumazione di alberi autoctoni nei terreni degradati del Salento, mentre il sodalizio con Plastic Free ha coinvolto quasi 60 volontari in un clean-up nell’area marina protetta delle Cesine, in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Interventi strutturali interesseranno anche le Cave del Duca, sede del Festival, con miglioramenti all’efficienza energetica, alla gestione idrica e all’implementazione di tecnologie smart.