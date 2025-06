"Firenze Rocks", tre giorni ad alto volume: si parte con i Guns N' Roses

In apertura della prima giornata ci saranno i Falling in Reverse che portano a Firenze Rocks la loro carica di verve e provocazione. Con un sound potente e uno show adrenalinico, la loro esibizione si preannuncia come uno dei momenti più attesi della giornata. Il 12 giugno vedrà inoltre protagonisti i Rival Sons, il gruppo californiana nominato ai Grammy che ha rinvigorito il rock 'n' roll con la potenza delle loro voci, chitarre esplosive e groove travolgenti. Dirty Honey, tra le realtà più promettenti della scena rock mondiale contemporanea. A chiudere, la band composta dalle sorelle Villareal, le The Warning, un gruppo hard rock messicano che ha conquistato la scena internazionale con un sound potente, pronte a infiammare il pubblico del festival.