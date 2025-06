Torna Rumagna Unite, il festival green e gratuito... che fa la differenza

Torna Rumagna Unite, il festival "green" di Musica, Cibo e Solidarietà... che fa la differenza. Nato in seguito all’alluvione del maggio 2023 per sostenere parte del territorio accidentato, dopo due edizioni di successo, la kermesse propone anche quest'anno un ricco calendario musicale a ingresso libero e a basso impatto ambientale: da mercoledì 2 a sabato 5 luglio 2025 a Campiano in provincia di Ravenna, quattro imperdibili giornate di musica, cibo e festa popolare.