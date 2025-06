"Fango - Storia di una alluvione", in una docu-serie il dramma che colpì l'Emilia-Romagna

Dal 16 giugno, dopo essere stata presentata in anteprima mondiale al Biografilm Festival, sarà disponibile gratis su Mediaset Infinity "Fango - Storia di una alluvione". In quattro episodi si raccontano le quattro storie vere di coraggio provenienti da una notte, quella del 16 maggio 2023, che ha cambiato la vita di migliaia di persone, quando i principali corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna, oltre 20 fiumi, esondarono causando una delle più gravi alluvioni sul territorio nazionale. Nelle ore successive moriranno 17 persone, 50mila perderanno per sempre la propria casa, 3.780 strade saranno cancellate dalle cartine, 260mila animali perderanno la vita, 105 città verranno coinvolte, 105 scuole devastate, 80mila frane registrate…