Torna lo Sponz Fest di Vinicio Capossela: Max Casacci e Tricarico per l'edizione 2025

Da giovedì 28 agosto si entra nel vivo a Calitri. In mattinata nell’ex Cinema Rossini, ribattezzato Giardino dell’Infanzia, in programma "Nicura, coltivare il giardino", giochi di botanica per bambini a cura dell’associazione L'isola che non c'è, mentre a Borgo Castello, rinominato Le corti dell’Eden, ci sono le prime lezioni di "Mangiare la mela", titolo della Libera Università per Ripetenti di quest’anno. Alle 12:00 invece al Salone vecchia barberia (ex Salone Sicuranza) è la volta di "Due paradisi", barberia musicale a cura di Giovanni Sicuranza e dei suoi amici cantori. Nel pomeriggio, nei Campi (e)lisi (ovvero il campo sportivo del paese adibito a campeggio) prende il via Wimblesponz, torneo di tennis all'antica, mentre alle 16.30 l’ex Cinema Rossini ospita "Perché non basta il paradiso?", disputa filosofica a cura di Leonardo Festa, Edmondo Lisena e Antonio Sordillo, e a seguire alcune proiezioni. Alle 18:00 Fuori dal Giardino (Monte Calvario) arriva Tricarico per un intenso concerto-reading tra musica e racconti. 25 anni di carriera alle spalle, 11 album, due libri e innumerevoli collaborazioni, da Adriano Celentano a Gianni Morandi, da Malika Ayane a Drusilla Foer, l’artista continua ad affrontare, con varie sfaccettature e sempre in equilibrio fra profondità e autoironia, i temi a lui da sempre cari: la precarietà della condizione umana, in balia di un potere non sempre esplicito, esercitato a più livelli che portano alla perdita di libertà e del pensiero critico, all’omologazione, alla rinuncia dell’eccellenza e dei valori più autentici.