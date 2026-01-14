Pandorogate, Chiara Ferragni prosciolta: "Reato di truffa era estinto"

Secondo l'accusa, che aveva chiesto per l'influencer la condanna a 1 anno e 8 mesi, Chiara Ferragni aveva promosso la vendita dei due dolci facendo intendere a chi li acquistava che parte del ricavato sarebbe andato a finanziare progetti di beneficenza. Il giudice ha però ricordato i risarcimenti da 3.4 milioni di euro, versati da Ferragni alle associazioni Adicu e Codacons e a una signora di 76 anni. A seguito di ciò, Codacons aveva ritirato la sua querela, spalancando la strada alla sentenza di improcedibilità di oggi e dunque all'estinzione del reato.