Caso pandoro, per Chiara Ferragni chiesta la condanna a un anno e 8 mesi

La Procura di Milano ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi per Chiara Ferragni nell'ambito del processo, celebrato con rito abbreviato, sulle presunte irregolarità legate al Pandoro Pink Christmas e alle uova di Pasqua. La richiesta arriva dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Cristian Barilli, che contestano all'influencer e ad altri due imputati il reato di truffa aggravata in relazione alle iniziative commerciali al centro dell'inchiesta. I pm hanno chiesto anche un anno per Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia-ID, e un anno e 8 mesi per Fabio Damato, ex collaboratore di Chiara Ferragni.