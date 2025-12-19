Caso Pandoro, Chiara Ferragni in tribunale: "Sono tranquilla e fiduciosa"

"Sappiate che Chiara è innocente da qualunque punto di vista si guardi questa vicenda. Non c'è reato", hanno affermato i legali dell'influencer uscendo dall'aula. "Abbiamo presentato gli elementi a favore dell'innocenza di Chiara e aspettiamo la conclusione da parte degli altri difensori - hanno ulteriormente chiarito i gli avvocati -. Abbiamo sostenuto che Chiara è innocente, abbiamo sostenuto l'innocenza di Chiara per molteplici ragioni, le abbiamo rassegnate al giudice e le lasciamo alla camera di consiglio".