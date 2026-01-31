Milano-Cortina 2026: come cambia la viabilità a Milano?

Con la Torcia olimpica in città, il 6 febbraio sarà un giorno da bollino nero. Dalle 8:30 fino alle 15 saranno interessate tutte le zone centrali della città: partendo da viale Piero e Alberto Pirelli e dirigendosi verso il Cimitero Monumentale, il Castello Sforzesco, piazza Gae Aulenti, la Stazione Centrale per terminare il suo viaggio tra la gente in Darsena, prima di fare il suo ingresso a San Siro. Quest'ultima zona sarà completamente isolata con stop al traffico veicolare e pedonale. Stesse limitazioni, dalle 15 alle 24, in piazza Sempione.