Milano-Cortina 2026: come cambia la viabilità a Milano?
Il capoluogo lombardo si blinda per i Giochi invernali, ecco come e per quanto tempo alcune strade resteranno chiuse e quali nuovi divieti ci saranno
© Afp
Manca sempre meno al via delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, con la cerimonia d'apertura prevista per il 6 febbraio. Il capoluogo lombardo si prepara a diventare il cuore pulsante della manifestazione che, oltre a necessitare un piano di sicurezza ad hoc, avrà conseguenze anche sulla viabilità e mobilità urbana. Questo sia per garantire l'afflusso di atleti, staff e mezzi interessati nelle aree delle competizioni, ma anche per non intralciare troppo i cittadini.
Quando partono le prime chiusure?
Si comincia già da lunedì 2 febbraio, quando dalle 14 fino alle 24, la circolazione sarà sospesa in piazza della Scala, via Manzoni, via Case Rotte, largo Mattioli e nelle strade adiacenti per la presentazione dei Giochi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
E il giorno della cerimonia d'apertura?
Con la Torcia olimpica in città, il 6 febbraio sarà un giorno da bollino nero. Dalle 8:30 fino alle 15 saranno interessate tutte le zone centrali della città: partendo da viale Piero e Alberto Pirelli e dirigendosi verso il Cimitero Monumentale, il Castello Sforzesco, piazza Gae Aulenti, la Stazione Centrale per terminare il suo viaggio tra la gente in Darsena, prima di fare il suo ingresso a San Siro. Quest'ultima zona sarà completamente isolata con stop al traffico veicolare e pedonale. Stesse limitazioni, dalle 15 alle 24, in piazza Sempione.
Non solo, perché dalle 17 tutta la zona adiacente a Palazzo Reale sarà blindata, anche ai mezzi Atm, per il cocktail di benvenuto con il presidente Mattarella.
E per chi si affida a bici e moto?
Attenzione a prendere le corsie riservate per gli autobus 90 e 91, perché a partire da lunedì 2 febbraio fino al 18 marzo nel tratto compreso tra piazzale Lodi e l'incrocio di viale Serra e De Gasperi, sarà vietata la circolazione di motoveicoli e biciclette nella corsia riservata al bus.
Nella zona della nuova Arena Santa Giulia?
Nella nuovissima Ice Hockey Arena, nel quartiere Santa Giulia, dalle ore 7 di giovedì 5 febbraio fino alla mezzanotte del 22 febbraio ci sarà lo stop al traffico con relativo divieto di sosta in: via Bonfadini, tra largo Guerrieri Gonzaga e l’accesso pedonale alla “Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena” e nella strada di raccordo tra via Luigi Sordello e via Bonfadini.
Nella zona del Villaggio Olimpico a Ripamonti?
Le restrizioni, che saranno in vigore fino al 22 febbraio, riguardano in particolare: l’istituzione del senso unico in via Lorenzini (da via Adamello verso via Ripamonti), la creazione di una corsia riservata ai mezzi autorizzati di Milano-Cortina, divieto di sosta su tutti gli stalli presenti nel tratto di via Lorenzini interessato dall’intervento e l'inversione del senso di marcia della corsia laterale di via Ripamonti, da via Lorenzini verso via Serio.