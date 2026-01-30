Milano-Cortina 2026: quando la fede accompagna i campioni olimpici

A dirlo è una campionessa del calibro di Lindsey Vonn, una delle più attese a Milano-Cortina 2026. La statunitense più volte ha ricordato come la fede l'abbia sostenuta in diverse occasioni: dagli infortuni alla depressione. Ma anche la donna più titolata della storia del bob, Elana Meyers Taylor, ha sottolineato che: "Dio sta lavorando attraverso di me in questo sport. Mi ha messa qui per uno scopo, che non è solo vincere medaglie". Menzione anche per Richardson "Rici" Viano, sciatore, che gareggerà con i colori di Haiti e che ha trasformato una storia di fragilità in riscatto.