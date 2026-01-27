Olimpiadi Milano-Cortina, la presenza dell'Ice divide

A dieci giorni dall'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina la polemica sulla presenza degli uomini dell'Ice infiamma il dibattito politico. "Non sono i benvenuti a Milano", ha detto il sindaco Giuseppe Sala. "Vengono per collaborare, non è che arrivano le SS, con i mitra e la faccia coperta. Arrivano dei funzionari", ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. E infiamma la polemica anche sulla presenza del rapper milanese Ghali alla cerimonia inaugurale.