L'impero Beckham trema: quanto costa la guerra con il figlio Brooklyn?

Il Brand Beckham non è un'entità unica, ma un ecosistema diversificato che tocca settori merceologici assai diversi, rendendo la gestione del marchio estremamente complessa. Da un lato c'è il pilastro dello sport e del lifestyle gestito attraverso la DB Ventures, che capitalizza l'immagine di David come icona globale e proprietario dell'Inter Miami CF.



Dall'altro, il comparto luxury guidato da Victoria, che spazia dall'alta moda alla cosmesi d'elite con Victoria Beckham Beauty. A questi si aggiungono le carriere dei figli che i genitori hanno cercato di integrare nel portafoglio di famiglia: Romeo nel calcio e nella moda, Cruz nella musica e Brooklyn nel mondo del food e dei contenuti digitali. Questa ramificazione capillare significa che una crisi di immagine in un settore – come quello della stabilità familiare – rischia di generare un effetto domino.