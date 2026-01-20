Addio a Valentino, l'Imperatore che ha legato l'Haute Couture all'immagine di Roma

Nel 2024 la Maison di piazza Mignanelli ha chiuso con una perdita di circa 78 milioni di euro, colpita dalla frenata degli acquisti in Cina e in Europa che ha investito l'intero settore del lusso. Una crisi che ha spinto Qatar e Francia a rinviare i loro piani: l'opzione che avrebbe permesso a Kering di rilevare il restante 70% della società entro il 2028 con una valutazione complessiva di 5,6 miliardi di euro, è stata posticipata al 2029.



La storia finanziaria di Valentino racconta le montagne russe del mercato luxury. Quando Valentino Garavani vendette la sua azienda nel 1998 per 540 miliardi di lire (circa 280 milioni di euro), nessuno poteva immaginare che il valore sarebbe esploso fino ai 5,3 miliardi pagati dal fondo Permira nel 2007, per poi crollare a "soli" 700 milioni nel 2012, quando il Qatar acquistò l'intera società. Un'operazione che per Mayhoola, si è rivelata un successo: in poco più di dieci anni il valore è moltiplicato per otto.



Nel frattempo, il patrimonio personale di Valentino Garavani è cresciuto fino a circa 1,5 miliardi di euro, derivante non solo dalla vendita del 1998, ma anche da royalties, diritti d'immagine e licenze stimati vicino ai 950 milioni. A questo si aggiunge un portafoglio immobiliare di lusso tra Roma, Parigi, New York, Londra e Svizzera - incluso l'iconico castello di Wideville - valutato circa 350 milioni di euro, e una collezione d'arte e beni di pregio da 200 milioni.