Valentino, vita e arte dell'ultimo imperatore della moda

UNA DONNA NUOVA E IL ROSSO VALENTINO - Valentino sin da allora è stato il primo a "liberare" la donna da un ruolo che era esclusivamente quello di moglie e amante. Ha iniziato a vestirne la personalità, il carattere, il carisma. Creava le sue collezioni seduto alla sua scrivania con foglio e matita. Nell'archivio della maison ci sono i suoi bozzetti anche sui conti dei ristoranti, sulle bustine dei fiammiferi. Fin dalla prima sfilata a Firenze, a Palazzo Pitti, nei primi anni Sessanta, a contraddistinguere le sue creazioni è un colore acceso, destinato a passare alla storia: il rosso Valentino, una tonalità tra il carminio, il porpora e il cadmio. Affascina da allora teste coronate e first lady, dive del cinema e celebs, tutte diventate sue amiche: da Jackie vedova Kennedy, poi sposa Onassis, a Marella Agnelli, da Nancy Reagan a Rosario di Bulgaria, da Liz Taylor a Sophia Loren e tante altre.