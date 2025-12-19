Moda, Valentino lascia Parigi: tornerà a sfilare a Roma

Moda, Valentino: tutti i look della sfilata a Piazza di Spagna
L’omaggio del direttore creativo Alessandro Michele alle origini e all’eredità di piazza Mignanelli. Il precedente sotto la guida di Pierpaolo Piccioli
Il direttore creativo di Valentino Alessandro Michele e la sfilata della collezione Haute Couture autunno inverno 2022-2023 che nel luglio 2022 si è svolta a Piazza di Spagna © IPA/Afp
Valentino torna alle origini. Più precisamente, dove tutto ha avuto inizio. La maison di piazza Mignanelli lascia il calendario della Fashion Week di Parigi e tornerà a sfilare a Roma. La collezione autunno inverno 2026-2027 sarà infatti presentata nella Capitale il 12 marzo prossimo, in una location non ancora nota. Più che un annuncio, un regalo di Natale.
“Roma è parte fondante della storia di Valentino – si legge nella nota ufficiale – e questo ritorno segna l’omaggio del direttore creativo Alessandro Michele (romano a sua volta, ndr) alle origini e all’eredità di maison Valentino”. L’ultimo defilé nella Capitale risale al luglio 2022, quando l’allora direttore creativo Pierpaolo Piccioli (oggi al timone di Balenciaga) fece sfilare le creazioni Haute Couture autunno inverno 2022-2023 sulla spettacolare scalinata tra la chiesa di Trinità dei Monti e Piazza di Spagna, tributando un momento di riconoscenza anche a tutte le sarte che avevano lavorato al suo fianco e regalando, di fatto, uno dei momenti più emozionanti della storia della moda contemporanea.
