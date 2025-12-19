Moda, Valentino lascia Parigi: tornerà a sfilare a Roma

“Roma è parte fondante della storia di Valentino – si legge nella nota ufficiale – e questo ritorno segna l’omaggio del direttore creativo Alessandro Michele (romano a sua volta, ndr) alle origini e all’eredità di maison Valentino”. L’ultimo defilé nella Capitale risale al luglio 2022, quando l’allora direttore creativo Pierpaolo Piccioli (oggi al timone di Balenciaga) fece sfilare le creazioni Haute Couture autunno inverno 2022-2023 sulla spettacolare scalinata tra la chiesa di Trinità dei Monti e Piazza di Spagna, tributando un momento di riconoscenza anche a tutte le sarte che avevano lavorato al suo fianco e regalando, di fatto, uno dei momenti più emozionanti della storia della moda contemporanea.