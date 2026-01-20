Brooklyn Peltz Beckham: "Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia"

Dopo mesi di voci sul suo rapporto coi genitori, Brooklyn Peltz Beckham, figlio dell'ex calciatore David e della cantante e modella Victoria, ha rotto il silenzio sulla situazione con una serie di - dure - storie su Instagram. "Sono stato in silenzio per anni e ho fatto ogni sforzo per mantenere queste questioni private", ha scritto il 26enne. "Purtroppo i miei genitori e il loro team hanno continuato a rivolgersi alla stampa, lasciandomi senza altra scelta che parlare per me stesso e dire la verità solo su alcune delle bugie che sono state pubblicate. Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sono controllato, mi sto facendo valere per la prima volta nella mia vita".