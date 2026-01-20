Brooklyn Peltz Beckham: "Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia"

"La narrazione secondo cui mia moglie mi controlla è completamente distorta. Sono stato controllato dai miei genitori per la maggior parte della mia vita", ha aggiunto
© Tgcom24
Dopo mesi di voci sul suo rapporto coi genitori, Brooklyn Peltz Beckham, figlio dell'ex calciatore David e della cantante e modella Victoria, ha rotto il silenzio sulla situazione con una serie di - dure - storie su Instagram. "Sono stato in silenzio per anni e ho fatto ogni sforzo per mantenere queste questioni private", ha scritto il 26enne. "Purtroppo i miei genitori e il loro team hanno continuato a rivolgersi alla stampa, lasciandomi senza altra scelta che parlare per me stesso e dire la verità solo su alcune delle bugie che sono state pubblicate. Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sono controllato, mi sto facendo valere per la prima volta nella mia vita".
"Per tutta la mia vita, i miei genitori hanno controllato le narrazioni sulla stampa riguardo alla nostra famiglia. I post performativi sui social media, gli eventi familiari e le relazioni non autentiche sono stati una costante della vita in cui sono nato. Di recente, ho visto con i miei occhi fino a che punto sono disposti a spingersi per diffondere innumerevoli bugie sui media, per lo più a spese di persone innocenti, per preservare la propria facciata. Ma credo che la verità venga sempre a galla", ha aggiunto.
Beckham ha, inoltre, affermato che i genitori hanno cercato "incessantemente di rovinare" la sua relazione con Nicola Peltz Beckham. "Mia mamma ha annullato all'ultimo minuto la realizzazione dell'abito di Nicola, nonostante fosse entusiasta di indossare un suo modello, costringendola a trovare urgentemente un nuovo abito".
"Settimane prima del nostro grande giorno, i miei genitori mi hanno ripetutamente fatto pressione e hanno tentato di corrompermi affinché cedessi i diritti sul mio nome, il che avrebbe avuto ripercussioni su di me, mia moglie e i nostri futuri figli", ha proseguito. Il 26enne racconta anche che, "la notte prima del nostro matrimonio, membri della mia famiglia mi hanno detto che Nicola non era del 'loro stesso sangue' e 'non era famiglia'".
"Dal momento in cui ho iniziato a farmi valere con la mia famiglia, ho ricevuto attacchi senza fine dai miei genitori, sia in privato che pubblicamente, inviati alla stampa su loro ordine. Persino i miei fratelli sono stati mandati ad attaccarmi sui social media, prima di bloccarmi dal nulla la scorsa estate", ha poi raccontato Brooklyn, per poi aggiungere: "Mia madre si è appropriata del mio primo ballo con mia moglie, che era stato pianificato settimane prima sulle note di una romantica canzone d'amore. Davanti ai 500 invitati al nostro matrimonio, Marc Anthony mi ha chiamato sul palco, dove nel programma era previsto il mio ballo romantico con mia moglie, ma invece mia madre stava aspettando di ballare con me. Ha ballato in modo del tutto inappropriato su di me davanti a tutti. Non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in tutta la mia vita". Inoltre, sua moglie, un'attrice americana e figlia dell'uomo d'affari miliardario Nelson Peltz, a suo dire, è stata "costantemente mancata di rispetto dalla mia famiglia".
"La mia famiglia dà più valore alla promozione pubblica e agli endorsement che a qualsiasi altra cosa. Il marchio Beckham viene prima di tutto. L'amore familiare è deciso da quanto pubblichi sui social media, o da quanto velocemente molli tutto per presentarti e posare per una foto di famiglia, anche se a spese dei nostri obblighi professionali. Per anni ci siamo fatti in quattro per presentarci e dare il nostro supporto a ogni sfilata, ogni festa e ogni attività con la stampa per mostrare la 'nostra famiglia perfetta'", ha continuato il 26enne.
"La narrazione secondo cui mia moglie mi controlla è completamente distorta. Sono stato controllato dai miei genitori per la maggior parte della mia vita. Sono cresciuto con un'ansia opprimente. Per la prima volta nella mia vita, da quando mi sono allontanato dalla mia famiglia, quell'ansia è scomparsa. Mi sveglio ogni mattina grato per la vita che ho scelto, e ho trovato pace e sollievo. Mia moglie e io non vogliamo una vita modellata dall'immagine, dalla stampa o dalla manipolazione. Tutto ciò che vogliamo è pace, privacy e felicità per noi e la nostra futura famiglia", ha concluso.