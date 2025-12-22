Natale amaro per Victoria e David Beckham: bloccati sui social dal figlio Brooklyn

Il primogenito sempre più distante dai genitori e dai fratelli minori
David e Victoria Beckham ospiti di una serata evento presso la tenuta di re Carlo III nel Gloucestershire © IPA
Sarà un Natale particolarmente triste in casa Beckham. David e Victoria da tempo hanno rapporti tesi con il primogenito Brooklyn, ma ora la situazione pare essere precipitata. Il 26enne e sua moglie Nicola Peltz, infatti, hanno deciso di bloccare sui social non solo i genitori, ma anche i fratelli Romeo e Cruz.
I fan più attenti hanno notato per primi che David e Victoria non seguivano più Brooklyn su Instagram, dando il via alle indiscrezioni. Inizialmente si è pensato che la decisione fosse della coppia, ma fonti vicine hanno rapidamente smentito, puntando il dito contro il figlio. "È stato Brooklyn a bloccarli per segnalare che per lui è finita, e che questa è una decisione definitiva. È evidente che rappresenta un allontanamento totale dalla sua famiglia," ha rivelato una fonte al "Daily Mail".
"David e Victoria non smetteranno mai di amare Brooklyn e saranno sempre lì per lui; sono devastati da questa rottura", ha continuato la fonte. "Seguire Brooklyn su Instagram era un modo per fargli sapere che continuano ad amarlo e desiderano far parte della sua vita, anche solo da lontano. Ora non possono più farlo, ma non è stata una loro scelta". Il blocco coinvolge anche i fratelli minori e, secondo la stampa britannica, questa azione coordinata da parte della coppia serve a impedire ai Beckham di contattarli e di restare aggiornati sulla vita di Brooklyn.