Natale amaro per Victoria e David Beckham: bloccati sui social dal figlio Brooklyn

I fan più attenti hanno notato per primi che David e Victoria non seguivano più Brooklyn su Instagram, dando il via alle indiscrezioni. Inizialmente si è pensato che la decisione fosse della coppia, ma fonti vicine hanno rapidamente smentito, puntando il dito contro il figlio. "È stato Brooklyn a bloccarli per segnalare che per lui è finita, e che questa è una decisione definitiva. È evidente che rappresenta un allontanamento totale dalla sua famiglia," ha rivelato una fonte al "Daily Mail".