David Beckham è diventato "sir", in ginocchio da Re Carlo a Windsor

Ma se tutto sembrava perfetto, un dettaglio ha rubato la scena: l’assenza di Brooklyn Beckham, il primogenito di David e Victoria. Mentre i fratelli e la madre applaudivano a Windsor, lui non c’era. Ufficialmente, il primogenito della coppia era impegnato negli Stati Uniti, dove vive con la moglie Nicola Peltz, ma i tabloid inglesi non hanno esitato a leggere la sua mancanza come un segnale della tensione familiare che, da tempo, si vocifera non sia del tutto risolta. Il legame si è allentato dopo il matrimonio di Brooklyn con Nicola nel 2022. Pare che Victoria non abbia mai avuto un rapporto semplice con la nuora e che la frattura si sia progressivamente estesa anche al resto della famiglia. Altri citano motivi economici dietro lo strappo. Secondo fonti vicine ai Beckham, David avrebbe cercato più volte di ricucire, ma Brooklyn avrebbe scelto di prendere le distanze dal “sistema Beckham” per costruirsi una vita indipendente. Un desiderio di autonomia che, sommato alle divergenze familiari, avrebbe portato a un periodo di silenzio e freddezza. Così, nel giorno in cui il padre riceveva uno dei riconoscimenti più importanti della sua vita, la sedia vuota di Brooklyn a Windsor è diventata il simbolo visibile di una ferita ancora aperta e della complessa realtà che si nasconde dietro l’immagine perfetta dei Beckham.