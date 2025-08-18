Il primogenito del calciatore e la ex Posh Spice ha escluso i genitori dalla propria vita
La frattura che si è creata tra David e Victoria Beckham da un lato e il loro primogenito Brooklyn e Nicola Peltz dall'altro è sempre più profonda. Il 26enne e sua moglie hanno rinnovato le loro promesse nuziali il 2 agosto con una cerimonia nella Westchester County alla presenza della sola famiglia della sposa. Come se non bastasse, secondo quanto riportato da una fonte al tabloid Mirror, Brooklyn avrebbe tenuto un emozionante discorso rivolto alla famiglia Peltz, ringraziandola per il sostegno ricevuto. Il tutto senza mai menzionare i suoi genitori e nemmeno i fratelli e la sorella.
Brooklyn Beckham ha tenuto un discorso emozionante durante la cerimonia del suo matrimonio, in cui ha elogiato la famiglia della moglie Nicola Peltz. "Ha parlato con il cuore, e al centro del suo cuore c'è Nicola, che ama profondamente, ma anche la famiglia Peltz, che gli è stata davvero accanto. Voleva rendergli omaggio, ed era determinato a rendere giustizia a tutti", ha detto una fonte al tabloid Mirror.
Per David e Victoria Beckham il dolore è profondo. Brooklyn Beckham li ha totalmente tagliati fuori dalla propria vita già da qualche mese e averli esclusi dalle celebrazioni e dal discorso è solo l'ultima stilettata. La cerimonia si è svolta nella tenuta del padre di Nicola Peltz ed erano presenti solo i famigliari e i parenti della sposa. Del resto la giovane coppia era stata assente a entrambe le celebrazioni per i 50 anni di David Beckham, sia alla grande festa che alla cena intima.
Sui motivi della rottura nella famiglia Beckham ci sono le ipotesi più disparate. Secondo The Sun, David e Victoria Beckham si sarebbero rifiutati di acquistare una villa per il figlio, e questo avrebbe mandato su tutte le furie la giovane coppia. Altri invece parlano di dissapori tra Nicola Peltz e la suocera. Si dice che le due si siano sempre mal sopportate ma a far traboccare il vaso sarebbe stato il fatto che il giorno delle nozze di suo figlio, l'ex Posh Spice avrebbe rubato il primo ballo alla sposa. La nuova cerimonia, a solo 3 anni dalla prima, potrebbe essere il modo escogitato da Brooklyn e sua moglie per "cancellare" il passato e creare nuovi, emozionanti, ricordi.
