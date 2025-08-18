Per David e Victoria Beckham il dolore è profondo. Brooklyn Beckham li ha totalmente tagliati fuori dalla propria vita già da qualche mese e averli esclusi dalle celebrazioni e dal discorso è solo l'ultima stilettata. La cerimonia si è svolta nella tenuta del padre di Nicola Peltz ed erano presenti solo i famigliari e i parenti della sposa. Del resto la giovane coppia era stata assente a entrambe le celebrazioni per i 50 anni di David Beckham, sia alla grande festa che alla cena intima.