Brooklyn Beckham non parla con la famiglia per motivi economici

Che tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz da una parte e David e Victoria Beckham dall'altra non corresse più buon sangue era risaputo da tempo. L'assenza della giovane coppia alla doppia festa per i 50 anni dell'ex calciatore non aveva fatto altro che alimentare le voci, suonando quasi come una conferma. Nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma secondo Page Six non ci sarebbero più dubbi e il primogenito della Posh Spice non vorrebbe avere più alcun tipo di rapporto né con i genitori né con i fratelli e la sorella.