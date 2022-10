Pace fatta in casa Beckham, la famiglia si riunisce per la sfilata di Victoria

Secondo voci di corridoio, tra Victoria e sua nuora Nicola non corre affatto buon sangue . In più, già da qualche settimana, si vociferava di una rottura in atto tra la ex Posh Spice e suo marito. Durante le sfilate parigine però la famiglia si è mostrata serena e affiatata: segno che quelle che volevano la famiglia al collasso erano solo malelingue, o che l'ascia di guerra è stata sotterrata.

Per Victoria Beckham era un momento importante. Il suo brand di moda ha debuttato sulle passerelle parigine durante la fashion week e ad applaudirla c'era tutta la famiglia al completo. Seduti nel front row insieme agli altri c'erano anche Nicola e Brooklyn Peltz Beckham che, a partire dal giorno successivo alle nozze, non erano più comparsi insieme ai genitori di lui. Per l'importante evento si sono riuniti e la stilista ha postato lo scatto con il marito David Beckham, i 4 figli e la nuora: "Vi amo tutti così tanto", ha scritto.

La lite (presunta) con Nicola Peltz Beckham

Lo strappo tra Victoria Beckham e sua nuora era avvenuto quando Nicola aveva scelto di non indossare per le nozze con Brooklyn un abito da sposa disegnato dalla suocera. La versione ufficiale era che la fashion designer l'avesse presa bene, ma le voci di corridoio la volevano terribilmente offesa. Pare che ci sia stato lo zampino di David Beckham dietro il riappacificamento. Il calciatore secondo il Daily Mail avrebbe parlato con il suo primogenito senza troppi giri di parole: "Queste cose non le facciamo nella nostra famiglia, e tu lo sai bene", gli avrebbe detto senza perdere le staffe.

La crisi (vociferata) tra David e Victoria

La presenza di un David Beckham sereno e sorridente accanto alla moglie ha spazzato via anche le voci su una presunta crisi tra lui e Victoria. I gossip sull'amore al capolinea si era scatenato quando la ex Posh Spice ha fatto cancellare l'iniziale del nome del marito che aveva tatuato sul polso sinistro. Vista l'aria che tira per le coppie dello showbiz, con quelle più celebri ai titoli di coda, il dettaglio ha messo in allarme i fan. Ma a Parigi hanno dato la dimostrazione che la famiglia è ancora unita.