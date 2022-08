Vanno tutti d'accordo? E' guerra fredda tra i Beckham e i Peltz

Da subito è apparso chiaro che tra la suocera Victoria e la nuora non corresse buon sangue. Sembra che tutto sia iniziato con l’abito da sposa e ora ognuna va per la sua strada. Durante le vacanze a bordo dello yacht sul Mediterraneo David e consorte hanno avuto tanti ospiti, ma del figlio e della Peltz nessuna traccia.

“Non è vero che non vanno d’accordo” ha tuonato dalle pagine di “Variety” nelle ultime ore Brooklyn Beckham negando una crisi tra la madre stilista e la moglie. “Nicola mi ha detto che i gossip sono nati perché ha scelto un abito di Valentino Couture, invece di indossarne uno disegnato da mia madre”, ha spiegato il figlio di Victoria e David. “Ma non c’è nessuno screzio dietro: semplicemente, l’atelier di mia madre non avrebbe fatto in tempo a terminare l’abito per la data delle nozze e Nicola ha dovuto fare un’altra scelta” ha aggiunto. Ma la spiegazione non convince del tutto.

Brooklyn insiste: “Andiamo tutti d’accordo. È solo che c’è chi si diverte a mettere zizzania”. E mamma e papà danno man forte al figlio cercando di negare i dissapori postando le congratulazioni per la cover di “Variety”. I più attenti però hanno notato che sono spariti i like reciproci tra i Beckham e Nicola Peltz e che i due sposini non si sono visti sullo yacht delle vacanze. C’è chi giura che dietro ci sia una frattura ancora più grande, che coinvolgerebbe le due grandi famiglie…

