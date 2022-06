David Beckham papà romantico in vacanza in laguna con Harper

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo in partenza: tutti in volo, c’è anche baby Bella Esmeralda

Abbracci e grandi sorrisi, Beckham è un papà affettuoso e attento che fa sentire la sua bambina una vera principessa in laguna. Girano in gondola come due fidanzatini, passeggiano per le vie della città e si scattano selfie felici e divertenti. Poi di sera si vestono di tutto punto e corrono alla serata mondana in coppia. David ama l’Italia e appena può si concede qualche giorno di relax nel Belpaese. Questa volta si è regalato una mini-vacanza con Harper e pare proprio che la figlia abbia gradito.