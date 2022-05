Victoria Beckham: "La magrezza non va più di moda, viva le curvy"

Addio ossa che sporgono e visi scavati, benvenute curve giunoniche e irresistibili. E se lo dice anche Victoria Beckham , che di tendenze se ne intende, c'è da stare certi che sia così. Proprio lei, da sempre attentissima alla linea e accusata in passato di volere modelle troppo filiformi per promuovere il suo brand d'abbigliamento, approva i nuovi canoni beauty, basati più sul sentirsi bene che sull'apparire in forma.

"Desiderare di essere magri è un atteggiamento vecchio stile", ha affermato Victoria sul magazine Grazia. Le donne oggi, spiega, "vogliono apparire sane e curvy. Vogliono avere seno e fondoschiena. Ne vedo tante a Miami camminare lungo la spiaggia, con pochi abiti addosso, fantastiche". Una bella inversione di tendenza per l'ex Posh Spice, che ha sempre promosso un modello di bellezza diametralmente opposto.

"Mostrano i corpi con sicurezza: sia il loro atteggiamento che il loro stile è davvero liberatorio", prosegue la Beckham, confermando che il fascino è più una questione di atteggiamento che non di peso. Un modello positivo anche per sua figlia Harper Seven che, in piena preadolescenza, può trovarsi a seguire modelli di donne che "celebrano le loro curve e sono felici di come appaiono".

"Non si tratta di avere una certa taglia. Si tratta di sapere chi sei e stare bene con te stesso. Personalmente, crescendo ho raggiunto il mio equilibrio tra il volermi divertite e l’essere disciplinata, sia nell'allenamento che nel mangiare sano", ha detto Victoria. Una bella svolta per lei che, a detta di suo marito

David Beckham

, mangia da 25 anni solo pesce alla griglia e verdure al vapore.